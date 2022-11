Calcio Promozione: Novafeltria, dopo sei vittorie arriva lo stop. Granata vince 1-0

Sport

Cesenatico

| 16:35 - 06 Novembre 2022

Gli undici iniziali.



Granata - Novafeltria 1-0



GRANATA: Barducci, Faggi, Pesaresi, Fontana (25' st Manucci), Baroni, Ugone, Sacchetti L. (3' st Mazzotti), Campinoti, Brunetti (40' st Serra), Fellini (30' st Brigliadori), Fadel Salah.

A disp. Venghi, Baldani, Arfilli, Amaducci, Sacchetti A. All. Pedrelli.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani, Amadei, Cappello, Alpino (11' st Frihat), Baldinini, Collini (25' st Vivo), Luzzi, Mahmutaj (11' st Toromani).

A disp. Burioni, Ceccaroni, Foschi, Fabbri, Crociani, Pasolini. All. Giorgi.

ARBITRO: Budriesi di Bologna.

RETI: 43' st Faggi.

AMMONITI: Cappello, Faggi, Pesaresi.

ESPULSI: 45' st Campinoti.

NOTE: recupero 1' pt e 6' st, angoli 4-6.



CESENATICO Si ferma a 6 il ruolino di vittorie consecutive del Novafeltria, sconfitto a sorpresa 1-0 sul campo del Granata. Per i gialloblu di Giorgi è la seconda sconfitta in campionato, entrambe lontano da casa. Primo tempo senza grandi emozioni, al 12' Alpino serve Soumahin sulla corsa, il cross in area trova Collini che di testa mette di poco alto. Al 33' Luzzi da posizione favorevole si fa deviare il tiro dall'ottimo Ugone. A inizio ripresa Barducci fa buona guardia sulla punizione di Baldinini. Nel finale di tempo è Baldinini a recuperare palla, ad accentrarsi e a tentare il tiro, la palla termina a lato. Al 59' il Novafeltria reclama per un corpo a corpo tra Castellani e Ugone in area avversaria. Il Granata si rende pericoloso al 79' con una bella iniziativa di Brunetti, Brigliadori però non riesce a deviare in rete da posizione favorevole. Il gol arriva a due minuti novantesimo: Nicholas Faggi, lanciato in profondità sulla destra, è bravo in scivolata a togliere palla al difensore e a rialzarsi, infilando con un beffardo rasoterra Golinucci, beffato sul primo palo, quando si aspettava una conclusione sul secondo palo.