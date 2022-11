Calcio Promozione Girone E: Gambettola 9 vittorie su 9. Sorride il Misano

Sport

Rimini

| 16:49 - 06 Novembre 2022

Risultati nona giornata girone E Promozione.

Il Gambettola continua la sua marcia trionfale: nona vittoria su nove e + 7 sulla seconda in classifica, la Sampierana, che supera il Verucchio e approfitta del ko subito dal Novafeltria per effettuare il sorpasso. Bene il Misano che supera in scioltezza la Stella e risale la china in classifica. In coda punto per il Sant'Ermete.



RISULTATI



Due Emme - Sant'Ermete 1-1 (30' pt Montesi R., 15' st Severi)



Gambettola - Fratta Terme 2-1 (10' pt e 44' pt Spadaro, 44' st aut. Marconi)



Granata - Vis Novafeltria 1-0 (43' st Faggi)



Meldola - Forlimpopoli 0-1 (25' st Persiani)



Misano - Stella 3-0 (33' pt Londero, 44' pt Biaggi, 26' st Chiusano)



Sampierana - Verucchio 2-1



Torconca - Bellaria Igea Marina 2-1 (7' pt Abouzziane, 16' st Fabbri, 20' st Ballaj).



ANTICIPO Cervia - Bakia 3-2



CLASSIFICA Gambettola 27, Sampierana 20, Novafeltria 19, Forlimpopoli e Stella 15; Due Emme 14, Bakia Cesenatico 13, Cervia 12, Granata, Fratta Terme, Misano 11; Bellaria Igea Marina 9, Sant'Ermete 7; Torconca 6; Meldola e Verucchio 4.