Verucchio commemora i caduti di tutte le guerre: due Messe ed un doppio corteo

Attualità

Verucchio

| 12:29 - 04 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Due Sante Messe in Suffragio e un doppio corteo con deposizione di corone d’alloro ai Monumenti ai Caduti: Verucchio commemora tradizionalmente tutti i suoi figli deceduti e i caduti di tutte le guerre nel fine settimana successivo all’1 e al 2 novembre e l’appuntamento è per domenica 6.



Nel capoluogo, il ritrovo è fissato in Piazza Malatesta alle 10.40 e dopo la celebrazione eucaristica in Collegiata il corteo accompagnato dalla Banda Musicale raggiungerà il monumento alla Fratta per la deposizione delle corone di alloro alla presenza della cittadinanza, delle autorità civili, militari e religiose, A Villa Verucchio l’appuntamento è alle ore 11 in chiesa e dopo la Santa Messa il corte raggiungerà il Centro Civico sulla Marecchiese con le stesse modalità.