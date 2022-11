Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:26 - 04 Novembre 2022

Consegna delle nuove borracce.

Consegnate in venerdì mattina a tutti gli alunni delle classi prime e seconde delle primarie di Bellaria Igea Marina, per mano dell'Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli, le nuove borracce ecologiche e riutilizzabili che riportano lo stemma del comune. Fornite dalla società cooperativa Gemos, la quale gestisce il servizio mensa negli istituti cittadini, per un'iniziativa che intende promuovere un consumo responsabile e sostenibile di un bene prezioso qual è l'acqua.