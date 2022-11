Coriano, incontri e laboratori contro la violenza sulle donne

Attualità

Coriano

| 12:11 - 04 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Patrocinati dal comune di Coriano gli incontri ed i laboratori che si svolgeranno durante tutto il mese di novembre e la prima settimana di dicembre presso la saletta polivalente della Biblioteca comunale Battarra.



Cicli di incontri rivolti alle donne di tutte le età per fare esperienza di sé stesse attraverso la creatività, ma anche letture e laboratori rivolti a piccoli partecipanti di fascia d’età compresa tra i 3 ed i 6 anni e dai 6 ai 10.



Si parte il 9 novembre con il primo di una serie di momenti dedicati alle donne dal titolo Ri-trovarsi qui, per proseguire con appuntamenti settimanali fino alla prima settimana di dicembre.



Contestualmente si svolgeranno anche due iniziative per i più piccoli dove, attraverso attività laboratoriali, si toccheranno temi come l’uguaglianza, la cittadinanza ma anche scuola e salute mentre per la fascia d’età 3-6 anni letture animate e giochi dell’immaginazione e del ritrarsi.





Domenica Spinelli assessore alle pari opportunità “Ringrazio le associazioni Chiama ChiAma e Mondo Donna Onlus per l’impegno e la collaborazione di questi ultimi 5 anni e per aver presentato anche in quest’occasione un calendario pieno di incontri, iniziative e laboratori gratuiti per tutta la comunità. Continuiamo a credere che il grande lavoro di sensibilizzazione sul tema della parità vada svolto ogni giorno rivolgendo una particolare attenzione alle nuove generazioni”.





Gianluca Ugolini sindaco di Coriano “Portiamo avanti il lavoro fatto in questi ultimi 10 anni in un’ottica di continuità e condivisione, con l’impegno di dedicare ancora più spazio a questo tema molto caro ai giorni nostri. La violenza nei confronti dei più deboli è quella che a stento si fa riconoscere e rimane spesso nascosta: compito della collettività è quello di fornire il sostegno e l’aiuto a chi la subisce prima che sia troppo tardi. Attraverso il confronto e l’impegno di tutti io credo sia possibile fare qualcosa di concreto. Ed è per questo che ci confrontiamo, consci che la strada da percorrere è ancora molto lunga”.