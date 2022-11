Volley B2 femminile, Lasersoft Riccione ad Ozzano: sfida al vertice con la Fatro

Sport

Riccione

| 12:00 - 04 Novembre 2022



Serie B2 femminile

Primo vero big match per la Lasersoft Riccione che domenica (fischio d'inizio fissato per le ore 18) sarà impegnata in quel di Ozzano al cospetto della quotatissima Fatro. Entrambe le squadre arrivano a questo impegno imbattute e sono reduci da vittorie per 3-0 (le bolognesi in casa di Porto San Giorgio mentre Moltrasio e compagne ai danni di Fano tra le mura amiche) e vorranno assolutamente allungare la loro striscia di risultati positivi. Ci aspetta dunque un match spettacolare dall'esito molto incerto. Moltrasio e compagne sono cariche e proveranno a compiere l'ennesima impresa in questo straordinario inizio di stagione.

Classifica che, in base all'esito di questo incontro (e dell'altro match clou di giornata che vedrà opposte Polverigi e Pontedera quest'ultima unica ancora a pieni punti) subirà certamente importanti variazioni.



Serie C maschile

Inizio di stagione entusiasmante anche per la prima squadra maschile della società di pallavolo della Perla Verde che dopo quattro giornate di campionato conserva ancora la sua imbattibilità e sale in seconda posizione in classifica ad appena 2 punti di distacco dalla favorita Paolo Poggi Bologna.

Sabato i ragazzi di coach Botteghi ospiteranno tra le mura amiche del Pala Nicoletti la terzultima della classe che arriva in Romagna alla ricerca di punti in chiave salvezza. Riccione dal suo canto non vuole farsi sfuggire l'occasione per allungare la propria striscia di risultati positivi e cercherà il quinto successo consecutivo. Inizio gara ore 18.00