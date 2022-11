Black Friday: scegliere un buon smartwatch

Attualità

| 11:58 - 04 Novembre 2022

Smartwatch.

Tra smartwatch e smartband il mercato negli ultimi anni si è decisamente ampliato. Da dispositivi wearable per pochi appassionati si è passati a una vasta gamma, che propone accessori adatti a diversi tipi di utilizzatori: sportivi, esperti del settore, amanti della moda o della tecnologia. Questo ha ovviamente reso più difficile per il comune consumatore scegliere in modo consapevole. Visto che il Black Friday è alle porte è consigliabile approfittare proprio di questo periodo per scegliere con attenzione lo smartwatch da acquistare, approfittando così anche di qualche interessante sconto. Gli elementi da valutare quando si fa un acquisto di tale genere sono vari, a partire da quanto si vuole spendere.



Il budget



Ogni volta che si acquista un dispositivo elettronico è importante ragionare anche sul budget che si ha a disposizione, perché questo dato pone degli ovvi limiti alla possibilità di scelta. Soprattutto in questo settore, in cui sono disponibili dispositivi abbastanza costosi, così come accessori comunque validi e funzionali offerti a costi abbastanza contenuti. A maggior ragione quindi gli smartwatch Black Friday possono essere un’occasione di dare maggior valore al proprio budget, acquistando un prodotto top di gamma senza spendere un patrimonio. Dipende comunque da che tipo di dispositivo desideriamo avere a disposizione, perché non tutti gli smartwatch sono uguali tra loro: non tutti offrono le medesime funzioni, non tutti hanno costi elevati.

La tipologia: watch o band

Solitamente si considerano all’interno della categoria degli smartwatch anche le cosiddette smartband. Il nome diverso manifesta già importanti differenze tra i due oggetti, anche se oggi esistono smartband di tutto rispetto, con varie funzioni proprie di un orologio smart e che hanno poco da invidiare allo stesso. Se ci si rivolge a un oggetto top di gamma le differenze sono quasi esclusivamente di tipo estetico: la band è solitamente molto simile a uno spesso braccialetto in gomma, lo smartwatch invece richiama in tutto e per tutto il look di un orologio. Quest’ultimo offre varie funzioni a display, come ad esempio la possibilità di avviare chiamate con lo smartphone o leggere messaggi ed e-mail. Le smartband sono nate più che altro per chi fa sport e desidera mantenere un costante monitoraggio della propria attività fisica, delle abitudini del sonno, della saturazione ecc. Non mancano comunque in commercio smartband con display ampio e diverse interessanti funzioni. Allo stesso modo si trovano in commercio smartwatch sportivi, con sensori e design appositamente pensati per chi va in montagna o ama la corsa.

L’aspetto dello smartwatch

Indipendentemente dal fatto che si decida di acquistare uno smartwatch o una smartband l’offerta in fatto di forme, dimensioni e colori è molto ampia. Oggi è facile trovare smartwatch di classe, che ricordano i migliori orologi di tipo tradizionale e che non stonano neppure sotto un abito da cerimonia. Allo stesso modo sono disponibili in commercio oggetti super tecnologici, dal display ampio e con tantissime funzioni disponibili. Scegliere l'aspetto dello smartwatch porta necessariamente anche alla scelta delle funzioni che si richiedono al dispositivo e al tipo di utilizzo che se ne intende fare. La tendenza degli ultimi anni è quella di “nascondere” le funzioni smart sotto un insospettabile orologio dallo stile tradizionale. Chi desidera un orologio smart da utilizzare per lo sport troverà una vasta gamma di dispositivi più “pratici”, anche dal punto di vista dell’aspetto. Se invece si è interessati a questi oggetti per le loro precise caratteristiche tecniche, allora nella scelta è bene valutare tutti i sensori e le funzioni disponibili, che possono essere le più varie. Oggi si possono sfruttare questi dispositivi anche per controllare il battito cardiaco, per seguire una dieta o per verificare le calorie bruciate durante l’attività fisica. Trovare il miglior smartwatch è più che possibile ma non è un qualcosa di uguale per tutti: tutto dipende da ciò che si desidera ottenere con questo genere di dispositivo.