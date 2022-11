Nuova vasca di 'prima pioggia' sul lungomare di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 11:39 - 04 Novembre 2022

Nella gallery il progetto della vasca.

Partiranno lunedì prossimo, 7 novembre, i lavori di Hera per la realizzazione di una vasca di prima pioggia, che servirà a migliorare l’affidabilità idraulica del territorio e la tutela ambientale in generale, integrandosi nel più ambio progetto complessivo di riqualificazione del Lungomare (waterfront) di Cattolica.







Un progetto da oltre 10 milioni di euro per la salvaguardia del mare



Un progetto importante, realizzato dalla multiutility in coordinamento con l’Amministrazione Comunale, che si prefigge come obiettivo principale la salvaguardia del mare intervenendo sul sistema fognario per ridurre le criticità legate alla balneabilità della costa e per la salvaguardia idraulica della città in caso di eventi meteorologici intensi, sempre più frequenti anche per via dei cambiamenti climatici.



L’intervento, che comporta un investimento di oltre 10 milioni di euro ed è candidato per l’ottenimento dei fondi europei del PNRR, si inserisce nel contesto di attuazione del “Piano di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia” della provincia di Rimini, che prevede, per il territorio di Cattolica, la riduzione del 70% del carico sversato dagli scarichi a mare in termini di COD (Chemical Oxygen Demand – uno dei principali parametri utilizzati comunemente per misurare la quantità di sostanze organiche presenti nell’acqua), superandone gli obiettivi sino ad arrivare ad abbatterne il 77,3%.







Gli interventi e i tempi del cantiere



L’opera principale dell’intero progetto consiste nella realizzazione di una vasca interrata del volume di 5.000 metri cubi, in grado di raccogliere l’acqua di prima pioggia e una serie di interventi nelle aree circostanti atti all’ottimizzazione della rete fognaria esistente.



A completamento è prevista la riqualificazione architettonica di tutta l’area dei Giardini De Amicis, mediante l’ampliamento delle aree verdi e la realizzazione di pavimentazioni che si andranno ad integrare con i lavori in corso relativi al nuovo Lungomare.



La fine dei lavori è stimata per febbraio 2026. Nella pianificazione temporale delle opere è già stata definita la sospensione dei lavori più impattanti nel periodo estivo (da inizio giugno a fine settembre) di ciascun anno, per non creare disagi durante la stagione turistica.







Un cantiere integrato nella città



Non sarà un intervento ‘a cuore aperto’: per l’area di cantiere è infatti prevista una recinzione fonoassorbente che verrà resa il più possibile gradevole alla vista e integrata nel paesaggio grazie alle sovraimpressioni di immagini e foto del territorio. Anche le tecnologie scelte per l’esecuzione delle opere principali, come l’idrofresa per la realizzazione dei diaframmi che costituiranno la vasca, saranno moderne e di ultima generazione, e dal punto di vista delle vibrazioni il meno impattanti possibile su tutte le attività presenti nelle aree limitrofe.







Altri interventi sul Servizio Idrico Integrato



La realizzazione della vasca di prima pioggia presso i Giardini De Amicis si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione degli scarichi a mare attuato nella provincia di Rimini: per quanto riguarda nello specifico il territorio di Cattolica è solo uno dei molteplici interventi pianificati nell’ambito del sistema fognario-depurativo dell’agglomerato.