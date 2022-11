Secchiano: auto svolta a sinistra, tamponata da un pick-up sulla Marecchiese

Cronaca

Novafeltria

| 11:18 - 04 Novembre 2022

L'auto incidentata.

Questa mattina, venerdì 4 novembre, intorno alle 10:30 tamponamento sulla statale Marecchiese nei pressi del centro abitato di Secchiano.

Un pick up Mitsubishi percorreva la Marecchiese direzione Novafeltria-Rimini quando ha impattato contro una Fiat Panda 4x4 condotta da un 60enne residente a Secchiano. La Panda procedeva nella stessa direzione di marcia e stava girando a sinistra.

L’impatto è stato violento tanto che la Fiat Panda 4x4 è stata sbattuta contro il muretto perimetrare di un’abitazione danneggiandolo. Il conducente della Panda ha riportato una ferita alla testa ed è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul luogo. Le sue condizioni non desterebbero, fortunatamente, preoccupazione. Sul posto dell’incidente anche i Carabinieri di Novafeltria per ricostruire l’esatta dinamica.

Il tamponamento sta causando rallentamenti e code.