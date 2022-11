Picchia e minaccia il padre, arrestato un 42enne

Cronaca

Rimini

07:42 - 04 Novembre 2022

Nuovo episodio di maltrattamenti in famiglia. Martedì 1 novembre, i carabinieri hanno arrestato un 42enne residente nel riminese per aver maltrattato il padre. L’uomo, a seguito dell'ennesimo litigio avuto per futili motivi, ha spintonato il padre, che cadendo a terra ha battuto violentemente testa e schiena. Il genitore, stanco delle ripetute vessazioni, ha richiesto l’intervento dei militari. Nei confronti del 42enne si è aperto un procedimento per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Per lui, il pubblico ministero Davide Ercolani ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.