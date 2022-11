Calcio giovanile, Gabicce Gradara corsaro con i Giovanissimi 2008

Sport

Gabicce Mare

| 00:40 - 04 Novembre 2022

La squadra Giovanissimi 2008 del Gabicce Gradara.

Turno nfrasettimanale per i Giovanissimi 2008 del Gabicce Gradara



Giovanissimi 2008

Valfoglia - Gabicce Gradara 2-3



Ottimo inizio di primo tempo per i Giovanissimi 2008 che vanno in vantaggio con Terenzi al 4' su palla conquistata dopo un pressing offensivo. Supremazia per tutto il primo tempo con pressing alto per il Gabicce. Raddoppio nel secondo tempo con Terenzi al 50'. Accorciano le distanze gli avversari al 55'. Ma ancora Terenzi porta a tre le marcature del Gabicce Gradara. Goal del 2-3 al 73' per i padroni di casa. Ottimo riscatto dei Giovanissimi 2008 dopo la sconfitta di domenica.

Prossimo turno: riposo. In campo sabato i Giovanissimi cadetti 2009 in casa contro il Villa San Martino alle ore 15.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi, Mosconi (65' Gasperini), Luzi, Buscaglia (65' Arduini), Rossi, Fosca (55' Tamburini), Ferraj (15' Sciuto; 60' Bana), Terenzi, Guidi (60' Ricci A), Rossini. All. Mendo-Baffioni.