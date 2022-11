Basket C Silver, Dulca Angels ko a San Lazzaro 79-65

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:15 - 03 Novembre 2022



Angels sconfitti in casa della BSL Acqua Cerelia nel turno infrasettimanale di C Silver con un perentorio 79-65. Gli Angels scendono in campo con Rivali, Mulazzani, Buzzone, James e Quaglia.

Dopo un avvio equilibrato, la BSL è riuscita a scardinare il forziere difensivo avversario con le triple di Tapia e Baldi che hanno lanciato il primo tentativo di fuga della serata, suggellato poi dal tap in di Nanni per il 23-12 di fine primo quarto.

Al rientro in campo la Dulca Santarcangelo priva di Rivali si affida in cabina di regia al capitano Luca Pesaresi.

La reazione di Santarcangelo non si fa attendere, gli ospiti stringono le maglie difensive costringendo la BSL a qualche forzatura offensiva, mentre in attacco ritrova il feeling con il tiro da fuori mettendo a segno un parziale di 31-14 valso il +6 all’intervallo (37-43).



Nella ripresa, però, la BSL è nuovamente salita in cattedra, ritrovando la giusta intensità e anche la fluidità offensiva. Colmato il gap con le stilettate dall’arco di Tapia e le giocate di Baldi e Domenichelli, non si è più voltata indietro, mettendo definitivamente il turbo a metà del quarto quarto con un parziale di 9-0 che ha di fatto chiuso i conti.

Passa San Lazzaro che vince la prima partita stagionale contro una Dulca Santarcangelo segnata dagli infortuni.

Prossimo appuntamento sabato al PalaSGR per riscattare questa sconfitta in terra bolognese contro la quotata Ferrara alle ore 21.



Il tabellino



BSL Acqua Cerelia: Micheli 16, Baldi 21, Piras, Domenichelli 5, Nanni 9, Comastri 2, Vanti, Pontieri 4, Rossi 9, Tapia 13. All. Nieddu, ass.ti Zavatta e Giuliani.



Angels Santarcangelo: Benzi, Mulazzani 11, Bonfè, Pesaresi 11, Macaru 4, Buzzone 13, Rossi 4, Rivali 2, Lombardi, James 6, Quaglia 14, Panzeri. All. Bernardi.



Parziali: 23-12; 37-43; 62-56