Rimini nell'agosto del 1966: com’era la riviera mezzo secolo fa

Attualità

Rimini

| 08:47 - 06 Novembre 2022

La riviera nel 2022 ha avuto modo di vivere una stagione turistica lunghissima. Ogni frammento di questo scampolo di ottobrata/novembrata è stato celebrato, filmato, fotografato, postato. Chissà cosa dirà chi, tra 50-60 anni, vedrà le tante immagini immortalate con i cellulari in queste settimane. Grazie ai "tag" non sarà difficile risalire ai luoghi e alle persone e forse questo potrebbe rendere meno "affascinante" la ricerca.



Ma se ci spostiamo di qualche decennio indietro, rispetto al presente, il fascino vintage di certe immagini è davvero particolare. Assume così un sapore dolce e nostalgico il video ritrovato da Raffaele Rocchi e pubblicato su Youtube. Poco meno di quattro minuti che raccontano le vacanze di alcuni turisti inglesi nel Bel Paese. Tra i luoghi toccati c'è anche Rimini, con la sua spiaggia, i bar e le vie nei pressi della stazione. Le immagini su pellicola, girate con un "Super 8", risalgono all'agosto del 1966 e parlano di estate, di relax, di spiaggia ma anche di panorami e arte. Rimini, ancora in provincia di Forlì, muoveva i primi passi verso quell'affermazione turistica e culturale che l'ha poi resa capitale internazionale delle vacanze. Scorrendo le immagini e paragonandole al presente, si coglie come tante cose non siano poi così diverse: code per arrivare nei luoghi di vacanza, spiagge affollate, altalene nell'acqua del mare, mosconi, vasche in centro durante il mercato e piazzale Cesare Battisti gremito di auto. Un viaggio in un passato neanche tanto lontano dal sapore nostalgico ma che conferma anche la vocazione turistica della nostra zona che, nel corso dei decenni, si è perfezionata ma non ha mai perso le sue radici.