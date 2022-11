L'auto esce dal parcheggio e colpisce una moto: coppia in ospedale

Cronaca

Rimini

| 19:00 - 03 Novembre 2022

Ha paralizzato il traffico l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre a Rimini. Due persone sono finite in ospedale, in sella a una moto Mv Agusta hanno centrato in pieno un'auto che stava uscendo da un parcheggio.



Dopo l'impatto, sia il conducente della moto che la compagna sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti rovinosamente a terra. L'allarme è scattato poco dopo le 18 in via settembrini direzione centro, sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e l'automedica. I due sulla moto hanno riportato ferite e contusioni fortunatamente non gravi. La Polizia locale, intervenuta per i rilievi di legge, ha gestito il traffico, con lunghe code.