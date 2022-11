Calcio Promozione, il Gabicce Gradara cerca punti preziosi contro il MondolfoMarotta

Sport

Gabicce Mare

| 18:50 - 03 Novembre 2022

Il Gabicce Gradara vuel tornare a festeggiare una vittoria.

Dopo il turno di riposo, il Gabicce Gradara ritorna in campo sabato in una sfida complicata: la trasferta contro il Mondolfo Marotta, squadra al terzo posto in classifica (15 punti contro gli 8 della formazione di Vergoni), reduce dal colpaccio sul campo del Biagio Nazzaro (0-2) e in buono stato di forma: tre vittorie di cui due di fila nelle ultime quattro partite, terzo attacco del girone (13 gol segnati, ma anche 11 subiti: con Villa San Martino e Moie terz’ultima difesa). Una curiosità: come il fanalino di coda Olimpia Marzocca non ha mai pareggiato



Il Gabicce Gradara arriva all’appuntamento dopo il passaggio del turno di Coppa Italia con l’exploit sul campo del Sant’Orso: “Siamo andati in svantaggio nel primo tempo su rigore dopo una amnesia difensiva – commenta il tecnico Vergoni – nella ripresa l’abbiamo ribaltata segnando due reti. Nel finale di partita abbiamo sofferto, avremmo dovuto gestire meglio la palla, ma messi alle corde siamo stati solidi in fase difensiva e siamo riusciti a portare a casa il risultato”.



Mister Vergoni, cosa chiede a questa trasferta?



“Ci aspetta una partita difficile perché la squadra di Pompei, mio compagno di squadra al Belvedere, sta mostrando il suo valore e gioca un calcio molto offensivo con Orciani che si sta dimostrando un importante punto di riferimento; inoltre c’è l’incognita meteo. Ma l’imperativo per noi è fare punti per risalire posizioni in classifica che altrimenti si complica, per fare questo servirà una maggiore concretezza: come in altre partite anche nell’ultimo turno contro il Biagio Nazzaro non siamo riusciti a tenere il vantaggio quando mancavano pochi minuti perdendo così per strada altri punti preziosi. Il finale è ancora ben presente nei miei occhi. Abbiamo dimostrato con le prestazioni di giocarcela con tutti, la capolista Montecchio in testa, ma per fare punti non basta: dobbiamo essere più concreti soprattutto in fase difensiva, avere più malizia in certi frangenti migliorando la gestione della palla. Insomma, dobbiamo fare un salto di qualità che sono convinto sia nelle corde della squadra”.



Continua il via vai in infermeria. Assenti per infortunio i 2004 Gabrielli e Cherubini e l’attaccante Radoi per cui in campo ci sarà un 2006 (ballottaggio Morini-Semprini Nicolo) mentre i difensori over Tombari, Lepri e Varrella sono tutti a disposizione.