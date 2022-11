Meteo: sul riminese primo weekend di Novembre con tempo variabile, qualche pioggia

Attualità

| 16:05 - 03 Novembre 2022

Foto Centro Meteo Emilia Romagna.



Il primo weekend di Novembre sarà caratterizzato da tempo variabile con qualche pioggia tra venerdì e sabato. Attesi venti moderati e mare molto mosso con temperature in calo, su valori tipici del periodo.







Previsioni per il weekend a Rimini e provincia

Emissione del 3/11/2022 ore 13:00











Venerdì 4 Novembre

Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino poi ampie schiarite.

Precipitazioni: rovesci tra notte e mattino in movimento da monte verso pianura e costa. Assenti tra pomeriggio e sera salvo residui piovaschi solo sulle montagne.

Temperature: minime comprese tra +9°C e +12°C, massime comprese tra +17°C e +21°C.

Venti: moderati da Sud-Ovest sul territorio, moderati da Sud-Est in costa.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Avvisi: allerta meteo gialla per vento.







Sabato 5 Novembre









Stato del cielo: da coperto a molto nuvoloso.

Precipitazioni: al mattino rovesci in entrata dal mare con accumuli di 5/15mm, assenti tra pomeriggio e sera.

Temperature: in calo, minime comprese tra +6°C e +9°C, massime comprese tra +13°C e +16°C.

Venti: moderati da Nord-Est con raffiche fino a 60/70 km/h in costa.

Mare: molto mosso, fino ad agitato al largo.

Attendibilità: media.







Domenica 6 Novembre





Stato del cielo: poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +6°C e +9°C, massime comprese tra +13°C e +16°C.

Venti: moderati da est in mattinata poi in graduale attenuazione.

Mare: molto mosso al mattino, poi moto ondoso in calo.

Attendibilità: medio-alta



Linea di tendenza: l’inizio della nuova settimana vedrà tempo stabile con temperature in graduale rialzo ma in linea con le medie del periodo

