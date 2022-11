Rimini, contro la movida violenta in campo anche i Militari dell'esercito

Attualità

Rimini

| 15:15 - 03 Novembre 2022

La riunione in Prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.



Più agenti di polizia e carabinieri nel centro storico di Rimini, per contrastare gli episodi di movida violenta, con l'impiego di personale in borghese. Oggi (giovedì 3 novembre) si è riunito in Prefettura a Rimini il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per pianificare le strategie di contrasto alle risse e ai disordini causati da gruppi di giovani.



Si è deciso di spostare alcuni dei Militari dell'esercito, che generalmente presidiano la stazione ferroviaria, in piazza Cavour, per potenziare dunque la risposta delle Istituzioni alla richiesta dei cittadini, che vogliono trascorrere in sicurezza il fine settimana nei luoghi e nei locali del centro storico.



Per ciò che concerne la lotta allo spaccio, sarà la Guardia di Finanza ad intensificare le proprie attività. Il Prefetto, "appellandosi ai principi più volte espressi sulla sicurezza partecipata e sussidiaria", ha anche auspicato "che la tutela di un bene comune così diffusamente desiderato, qual è quello della sicurezza, avvenga anche mediante una convinta condivisione di azioni efficaci da parte di tutti quei soggetti, anche privati, che possono proporsi con un fattivo impegno a beneficio della comunità in cui operano".