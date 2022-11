Pusher in bici con 'base' a Miramare: nascondeva cocaina nel caricabatterie del cellulare

Cronaca

Rimini

| 14:48 - 03 Novembre 2022

Foto di repertorio.



Si muoveva in bicicletta lo spacciatore arrestato all'alba di oggi (giovedì 3 novembre) dalla polizia a Rimini: l'uomo, un cittadino di nazionalità albanese, è stato al centro di una segnalazione raccolta dalla squadra Volante, che ne ha monitorato i movimenti in zona Miramare. Gli agenti hanno sequestrato un caricabatterie manomesso per nascondere dieci involucri di cocaina, mentre un altro involucro era nella tasca del giubbotto del fermato, che si è mostrato collaborativo, consegnando tutto ai poliziotti, compreso il proprio telefono. Da un primo controllo sono emerse delle conversazioni in chat che fanno pensare ad una fiorente attività di spaccio messa in atto dall'uomo.