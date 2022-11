Fiera San Martino, il piano sicurezza. In campo Control Room e anche vigilanti notturni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:19 - 03 Novembre 2022

É attesa con grande trepidazione l'edizione 2022 della Fiera di San Martino di Santarcangelo, che si terrà nel weekend del 13 novembre. L'evento torna alla sua formula originale, dopo due anni di Covid. Attesi flussi di persone molto consistenti: per questo l'amministrazione comunale clementina, di concerto con le forze dell'ordine, ha predisposto un accurato piano sicurezza. Centrale sarà l'agenzia Control Room che gestirà il servizio di monitoraggio e controllo in tempo reale della Fiera.



"Saranno impegnati oltre 70 operatori, compresi tutti i 27 agenti della Polizia locale, una trentina di addetti al presidio dei varchi, all’interno della manifestazione e in funzione antincendio, nonché una quindicina di vigilanti notturni e le forze dell’ordine inviate per l’occasione dalla Prefettura”, ha annunciato in merito l'assessore Filippo Sacchetti, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, tenutasi oggi (giovedì 3 novembre).



“I controlli relativi alla viabilità riguarderanno in particolare le vie Pascoli e Pedrignone – ha affermato Franco Foschi di Blu Nautilus – che resteranno aperte a senso unico per garantire l’accesso in sicurezza all’ospedale Franchini e un deflusso più ordinato dei visitatori. Per consentire gli allestimenti, piazza Marconi sarà chiusa dalla mattina di martedì 8 novembre, mentre piazzale Francolini subirà una prima limitazione parziale degli accessi da lunedì 7 per poi essere completamente chiusa a partire da mercoledì 9 novembre”.



Per agevolare il traffico e gli spostamenti da e per la Fiera, nel pomeriggio di sabato 12 e per l’intera giornata di domenica 14 novembre sarà attivo il servizio di navetta gratuita, sospeso dal 2020. Due le linee operative che collegheranno il centro con l’area artigianale di Santa Giustina e con il Cimitero centrale.