Rimini, sindaco Sadegholvaad si candida a presidente della provincia

Attualità

Rimini

| 14:09 - 03 Novembre 2022

Jamil Sadegholvaad alla riunione delle direzione comunale e provinciale del PD.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad si candida a ricoprire anche il ruolo di presidente della Provincia. L'annuncio è arrivato ieri (mercoledì 2 novembre) durante la riunione della direzione comunale e provinciale del Partito Democratico, prima riunione dopo la sconfitta alle urne del 25 settembre tenutasi alla sala civica Celle di Rimini. La proposta di candidatura di Sadegholvaad è partita dal segretario provinciale Filippo Sacchetti. Come è noto, si tratta di elezioni di secondo grado (votano solo i consiglieri comunali dei comuni della Provincia) e possono essere candidati solo sindaci in carica. "La proposta è in linea con le altre realtà romagnole dove il sindaco della città capoluogo è anche presidente della Provincia", spiegano dalla direzione del PD.