Rimini, tornano villaggio di Natale e pista di ghiaccio: a costo zero per il comune

Rimini

| 13:57 - 03 Novembre 2022

A Rimini tornerà il villaggio di natalizio con animazione, spettacoli, casette di legno e la pista di ghiaccio. Lo annuncia l'amministrazione comunale, a conclusione del bando per la gestione del villaggio, che sorgerà nel cuore di Marina Centro, accanto alla fontana dei Quattro Cavalli. La proposta del privato che si è aggiudicato la realizzazione prevede una pista di ghiaccio di 700 metri quadrati, in attività nel periodo compreso indicativamente tra il 30 novembre ed il 15 gennaio, incluse le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture. L’inaugurazione e l’apertura al pubblico della totalità degli allestimenti è prevista per il 3 dicembre.



Il villaggio che verrà realizzato comprende 4 strutture in legno in stile natalizio e un’area a cielo aperto attrezzata con sedute e concepite secondo un progetto unitario e coordinato in stile natalizio con decorazioni e alberi di Natale, dove poter organizzare ogni weekend spettacoli, animazioni e intrattenimenti come angoli trucca-bimbi, spettacoli di magia, animazione musicale. Farà parte del villaggio natalizio anche la casa di babbo Natale dove spedire le letterine dei bambini.



La realizzazione del villaggio è totalmente a carico del privato e rappresenta il completamento del programma di intrattenimento e spettacolo che tradizionalmente la città di Rimini organizza durante le festività di fine anno.