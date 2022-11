In sosta dentro l'auto, un'altra vettura contromano gli sbatte contro: finisce contro il parabrezza

Cronaca

Riccione

| 13:53 - 03 Novembre 2022

Le due auto coinvolte nel sinistro e nella gallery lo scooter.



Pare sia stato un momento di distrazione della conducente a provocare un rocambolesco incidente stradale intorno alle 13 di oggi (giovedì 3 novembre), in viale Castrocaro a Riccione. Una donna, alla guida di una Seat, stava percorrendo il viale in direzione Sud, quando, all'altezza di un'erboristeria, ha perso il controllo del mezzo, finendo praticamente contromano e andando a sbattere contro un'Audi parcheggiata. Sfortuna ha voluto che all'interno vi fosse una persona: questa ha sbattuto la testa con violenza contro il parabrezza. L'impatto con la Seat ha spinto l'Audi contro un altro scooter parcheggiato: in questo caso il conducente era da poco sceso dalla sella. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato soccorso alla conducente della Seat e all'uomo che si trovava nell'Audi.