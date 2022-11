Ricercato con numerosi alias, in auto aveva coltelli e mazza: arrestato a Riccione

Cronaca

13:32 - 03 Novembre 2022

Viaggiava in auto con due coltelli e una mazza metallica, mentre agli agenti della polizia locale ha mostrato patente e documento di identità risultati falsi. Un 34enne ucraino è stato arrestato ieri (mercoledì 2 novembre) a Riccione, intorno alle 18, a seguito di un controllo stradale. Gli accertamenti effettuati con i Carabinieri hanno permesso di scoprire che il giovane si serviva di alias e che sul suo capo c'erano precedenti di Polizia, ma anche un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Milano. La sua vettura è stata perquisita e sono stati trovati due coltelli e una mazza metallica: è scattata così la denuncia per possesso di armi e oggetti atti a offendere, reato per il quale è indagato anche il passeggero, che viaggiava con il 34enne. Quest'ultimo è stato anche sanzionato per guida senza patente di 3500 euro.