Castagne, Cagnina e un weekend dedicato allo shopping a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:04 - 03 Novembre 2022

Archivio.



Il weekend che precede il ritorno della Fiera di San Martino, a Santarcangelo, propone una bella iniziativa alla cittadinanza: il primo Fashion Market. Su iniziativa di Città Viva, sabato e domenica (5-6 novembre) i negozi esporranno fuori dai propri negozi, proponendo ai visitatori e ai cittadini tante offerte. Numerose le attività che hanno aderito, collocate tra le vie Molari, Matteotti, Battisti, Don Minzoni, Porta Cervese, Cavour e nel vicolo di Brused.



Ad accompagnare lo shopping del "Santarcangelo Fashion Market" sarà presente domenica 6 novembre, come da tradizione, il mercatino dell'antiquariato "La Casa del Tempo" in versione arricchita e a tema con l'imminente Fiera di San Martino.



Ad anticiparne i sapori, inoltre, nel pomeriggio di domenica 6 novembre, sempre l'associazione Città Viva, offrirà gratuitamente castagne e cagnina (fino esaurimento scorte) nella postazione presso l'isola verde di via Don Minzoni.