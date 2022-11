Mondaino, giovani coreografi protagonisti di Nuove Traiettorie XL

Eventi

12:49 - 03 Novembre 2022

Dal 3 al 10 novembre L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino accoglie in residenza i giovani autori coreografici Lorenzo Covello, Lucrezia Gabrieli, Camilla Montesi, Massimo Monticelli, Noemi Piva, Danilo Smedile, Maria Chiara Vitti, Elisa Zuppini nell’ambito del percorso Nuove Traiettorie XL.



Nuove Traiettorie XL è un’azione del Network XL, un percorso di qualificazione professionale che si rivolge a giovani autrici e autori agli esordi del loro percorso autoriale selezionati dai propri referenti regionali – partner del Network XL – tra i candidati e le candidate al bando della Vetrina della giovane danza d’autore che si distinguono per il loro potenziale creativo. L’azione si concretizza nell’offerta di borse di studio per la partecipazione a un programma di incontri teorici, pratici e a momenti di confronto e scambio con docenti, tutor e figure dello spettacolo dal vivo per approfondire tematiche legate al sistema danza e stimolare riflessioni e analisi sull’atto creativo, al fine di supportare la crescita personale e artistica.



Nuove Traiettorie XL prevede una parte di formazione teorica online tra giugno e settembre e un periodo di lavoro in presenza sotto la guida dei tutor Massimo Carosi, direttore artistico del Festival Danza Urbana di Bologna, e Paolo Brancalion, coordinatore dei progetti di danza de L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino e il confronto con affermati esperti del settore. Il lavoro in presenza si svolge a Ravenna, durante le giornate della Vetrina della giovane danza d’autore e dall’edizione 2021 ha previsto un’ulteriore residenza formativa presso L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, successiva all’appuntamento ravennate.



Da quest’anno l’azione prevede altre due successive tappe in presenza presso i partner Ass. Armunia (Castiglioncello – Livorno) e Ass. Vera Stasi (Tuscania – Viterbo).



La tappa nel teatro nel bosco dell’Arboreto è stata appositamente progettata come una residenza condivisa per lavorare e riflettere nello specifico sull’identità autoriale e come questa si delinea nella pratica corporea. Durante queste giornate i giovani autori coreografici si confronteranno e saranno guidati da Enrico Pitozzi e da una figura peculiare, un’artigiana del pensiero, l’architetto Maria Malvina Borgherini per aprire le prospettive di lettura delle loro proposte autoriali e stimolarli a nuovi punti di osservazione, diverse modalità di indagine e composizione.