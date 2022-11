Rimini, i più talentuosi studenti di chitarra protagonisti in concerto al Lettimi

Eventi

12:47 - 03 Novembre 2022

A destra il maestro Bigoni, a sinistra una sua allieva.









Sabato 5 novembre alle ore 17 l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Lettimi" presenterà "Chitarre in dialogo", un evento a ingresso gratuito aperto alla cittadinanza.

Sul palcoscenico dell'Auditorium dell'Istituto si alterneranno i migliori allievi delle classi di Chitarra degli Istituti della Romagna, in una maratona musicale a sei corde che prevederà, oltre agli allievi del Lettimi della classe di Chitarra del M° Giacomo Bigoni, la partecipazione di studenti del Conservatorio "B. Maderna" di Cesena, del Liceo Musicale e Artistico "A. Canova" di Forlì, dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" di Ravenna e dell'Istituto Musicale Sammarinese.

L'evento, con inizio alle ore 17, prevederà un breve prologo presso la Biblioteca dell’Istituto, ove ad esibirsi sarà una ensemble di chitarre formata da 25 studenti dei vari Istituti, riuniti per l'occasione, poi in Auditorium si terrà il concerto dei solisti e di piccoli gruppi cameristici.

In programma alcune delle più celebri e raffinate opere per chitarra classica.