Verucchio, possibili disservizi sulle linee telefoniche e telematiche del Municipio

Attualità

Verucchio

| 11:55 - 03 Novembre 2022

Municipio di Verucchio.

A causa di lavori sugli impianti di erogazione dell’energia elettrica che porteranno E-Distribuzione a interrompere la linea che serve il cuore del centro storico fra le 8.30 e le 12.30, domani venerdì 4 novembre l’attività del Comune potrebbe registrare alcuni disservizi e comportare possibili disagi all’utenza.



Per qualche ora non saranno infatti attive le linee telefoniche e i collegamenti telematici.



Il comune si scusa per la situazione che non dipende dall’Ente e ricorda anche le altre zone che saranno interessate dalle interruzioni nelle vie Rocca, Sant’Agostino, Sant’Andrea, Brizzi, Martiri e in Piazza Malatesta già contattati nei giorni scorsi dall’Azienda per essere avvisati dell’intervento.