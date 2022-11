Lavori alla Fortezza di San Leo, aperture solo nei weekend

Attualità

San Leo

| 11:47 - 03 Novembre 2022

Fortezza di San Leo - foto di Andrea Bonavita.

La stagione turistica e culturale 2022 del Comune di San Leo si è conclusa con apprezzabili dati in termini presenze e frequentazioni dei Musei, degli esercizi commerciali, delle numerose iniziative, anche di carattere nazionale, che hanno permesso di essere costantemente agli onori della cronaca, con offerte qualificate e gradite.



L’intenso calendario di eventi, iniziative, convegni, concerti, masterclass, mostre proposti e gestiti direttamente dal Comune di San Leo e San Leo 2000 ha determinato un piacevole richiamo per il Centro Storico e l’intero territorio; San Leo inoltre è stata spesso protagonista di importanti trasmissioni televisive e giornalistiche nazionali che ne hanno raccontato le bellezze culturali, storiche e naturalistiche.



La grande incognita, naturalmente ora, riguarda il costo dell'energia. L'emergenza energetica è sempre più grave e lo testimoniano le imprese che si trovano già oggi in grave difficoltà di fronte alle bollette che stanno arrivando e le previsioni per l'inverno non sembrano favorevoli. Una realtà che non va sottovalutata ma deve anzi spingere a una seria riflessione; per portare un esempio tangibile di quanto accade a tante aziende, evidenziamo che anche San Leo 2000, azienda partecipata del Comune di San Leo, ha registrato a settembre 2022 un sensibile aumento della spesa annuale per l’energia rispetto allo stesso periodo dell’anno 2021.



In vista di alcuni lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della Fortezza, programmati dalla Direzione Regionale dei Musei per il mese di Novembre e al fine di contenere nel contempo i costi dell’energia, anche in linea con le scelte di alcune attività commerciali locali, nel mese di Novembre e sino al 4 Dicembre la Fortezza sarà aperta nelle giornate di sabato e domenica con orario continuato dalle 10.00 alle 17.45 (ultimo ingresso alle 17.00). Sarà inoltre garantita l’apertura infrasettimanale solo su prenotazione da parte di gruppi organizzati.