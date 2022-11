Calcio Promozione, Coppa Italia: il Gabicce Gradara agli ottavi

Sport

| 00:16 - 03 Novembre 2022

Una fase del match.

Il Gabicce Gradara approda agli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione eliminando il Sant’Orso. Pareggio (2-2) all’andata al Magi, successo esterno in terra fanese al ritorno (2-1) per la squadra di Vergoni che ha giocato una buona partita dimostrando il giusto atteggiamento e voglia di centrare il risultato.



In avvio il Sant’Orso è pericoloso (traversa di Toni) e trova il vantaggio la 22’ su calcio di rigore concesso per atterramento di Simone Luchetti in area che lo stesso giocatore trasforma. Fino all’intervallo non succede più nulla.



Invece in avvio di ripresa il Gabicce Gradara agguanta il risultato di parità, sempre su calcio di rigore (fallo in area su Pierri): dal dischetto insacca Giunchetti. Gli ospiti insistono e riescono a passare in vantaggio al 15’ con l’attaccante Donati. La reazione della compagine fanese alla ricerca del pareggio non sortisce effetti.



Da segnalare che in casa Gabicce Gradara è uscito per un risentimento muscolare l’attaccante Radoi ed erano assenti gli under Gabrielli e Cherubini per infortunio. Sabato delicata trasferta sul campo del Mondolfo Marotta.



Il tabellino



Sant’Orso – Gabicce Gradara 1-2



SANT’ ORSO: Galeri, Luchetti Matteo, Rossini (10’ st Vitali), Latini, Citarelli, Paolini (4’ st Falcioni), Toni (4’ st Alegi), Torcoletti (19’ st Pasini), Benvenuti, Luchetti Simone (10’ st Saurro), Grusso. All. Fulgini.



GABICCE GRADARA: Mussoni, Di Addario, Semprini Federico (24’ st Della Chiara), Innocentini, Semprini Nicolò, Varrella, Giunchetti, Morini (28’ st Grandicelli), Donati (24’ st Ulloa), Radoi (38’ st Pierri), Magi. All. Vergoni.



Arbitro: Lombi di Macerata.



Reti: 22’ pt Luchetti Simone su rigore, 2’ st Giunchetti su rigore, 15’ st Donati.