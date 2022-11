Calcio Eccellenza, la Savignanese esulta al 95': Pacchioni mette ko il Sanpaimola

Sport

Savignano sul rubicone

| 23:46 - 02 Novembre 2022

L'esultanza di Pacchioni (foto Roberto Magnani).



Successo di misura all’ultimo istante per la Savignanese, che davanti al pubblico amico del Capanni piega 1-0 il Sanpaimola, una compagine ostica che si difende con le unghie e con i denti nonostante quasi un tempo in inferiorità numerica, e sale così al secondo posto in solitaria, 4 punti dietro alla Victor San Marino.



Primo tempo dominato dalla tensione e dalla tattica. Le occasioni sono poche, gli ospiti ci provano con una punizione dal limite e una conclusione di Bonavita, dal canto loro i gialloblù tentano, senza riuscirci, di trovare lo specchio con la botta di Cassani, di poco a lato, e il tiro-cross di Mazzarini, terminato alto.



A inizio ripresa (53′) Derjai viene espulso a seguito di una mischia e lascia i compagni in dieci uomini. La Savignanese intravede la chance per vincerla e tenta di alzare il livello. Un minuto più tardi Protino serve Vitalino, il cui tiro si spegne out di un nulla. Alessandrini risponde, tuttavia la sfera esce, osservata dall’attento Fusconi. I nostri incontrano il muro imolese, Zoffoli suggerisce, tuttavia Nicolini non pesca il bersaglio (70′). Qualche minuto dopo è Cassani a cercare Zoffoli, ma un difensore salva (77′). L’assedio continua: Protino serve Pacchioni, che spara su Lofiego (80′). La più grande occasione capita però all’87’, Protino viene atterrato, sul dischetto va Pacchioni. Il pubblico è pronto a esultare, invece Lofiego intuisce, si tuffa dalla parte giusta e respinge. Negli ultimi istanti anche Alessandrini, per doppio giallo, viene allontanato e il Sanpaimola rimane in nove. Ormai pare tardi, ma il carattere di Pacchioni e compagni si manifesta prepotente e proprio il bomber numero nove in mischia regala la vittoria al 95′. Prossimo match sul campo del Pietracuta.



Il tabellino



Savignanese: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Vitalino (89′ Possenti), Lambertini, Onofri, Tola (71′ Osayande), Cassani, Pacchioni, Protino, Nicolini (79′ Battistini). A disp: Semprini, Battistini, Mazza, Franchini, Possenti, Farabegoli, Osayande, Bascioni, Sberlati All Montanari



Sanpaimola: Lofiego, Landini, Cerasuolo, El Bouhali, Derjai, Mazza, Scala (71′ Fiengo), Alessandrini M (91′ Turrini), Bonavita (85′ Carbone), Alessandrini S, Viola (71′ Raccagni). A disp: Farina, Ozuni, Fiengo, Raffuzzi, Raccagni, Turrini, Sabbioni, Colino, Carbone. All Orecchia



Rete: 95′ Pacchioni



Note. Ammoniti: Lambertini, Tola. Espulsi: Derjai, Alessandrini.