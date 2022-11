Calcio Eccellenza, Pietracuta e Cattolica ko. Pareggio interno del Tropical Coriano

Sport

Rimini

23:35 - 02 Novembre 2022

Nel turno infrasettimanale di Eccellenza, il Vicotr non va oltre il pari e si vede avvicinato dalla Savignanese che batte il Sanpaimola nello scontro diretto. Si aggrava in coda la poszione di Cattolica - sconfitto in casa - e del Pietracuta. Pareggio del Coriano in casa con il Diegaro.





RISULTATI



Bentivoglio Calcio - Comacchiese 2-2



Castenaso Calcio – S. Agostino 0-1



Cattolica Calcio 1923 - Granamica 0-2



Classe - Pietracuta 2-0



Medicina Fossatone - Russi 0-2



Savignanese - Sanpaimola 0-0



Tropical Coriano – Diegaro 0-0



Valsanterno 2009 – Cava Ronco 0-1



Del Duca Grama - Progresso 1-1



Masi Torello Voghiera - Victor San Marino 0-0



LA CLASSIFICA

Victor San Marino 31; Savignanese 27; Sanpaimola 25; Russi 24; Medicina Fossatone, Progresso 22; Castenaso, Cava Ronco 21; Masi Torello 20; Granamica 19; Tropical Coriano 18; Diegaro 17; Classe 16; Sant'Agostino 13; Bentivoglio 11; Pietracuta, Cattolica 9; Valsanterno, Del Duca 3; Comacchiese 2.