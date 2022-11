Attraversa la strada per rincorrere la palla: investito bambino di 5 anni

Cronaca

San Clemente

| 19:59 - 02 Novembre 2022

Il luogo dell'incidente, foto Ballante.

Oggi (Mercoledì 2 novembre) a Sant'Andrea in Casale, frazione di San Clemente, un bambino di 5 anni è stato travolto da un’auto, mentre stava recuperando una palla finita in mezzo alla strada. L’incidente è accaduto verso le 18.30: il bimbo stava giocando con la palla, quando all’improvviso è stato investito da una Opel Agila vecchio modello, finendo sul cofano e cadendo rovinosamente a terra. L'automobilista si è subito fermato a prestare soccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto dai sanitari del 118, è stato fatto intervenire l'elisoccorso da Ravenna: il bimbo è stato portato all’ospedale "Bufalini" di Cesena in serie condizioni. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi.