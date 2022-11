Record d’iscritti per il Ronde Halloween, superata quota 130 vetture

Sport

Repubblica San Marino

| 18:00 - 02 Novembre 2022





Si prospetta una seconda edizione da paura per il Ronde Halloween organizzato dalla Scuderia San Marino, che andrà in scena questo primo fine settimana di novembre.



Al termine delle iscrizioni la quota delle vetture registrate per la manifestazione ha segnato le 135 unità, superando di gran lunga il numero dello scorso anno che si era fermato a 100 e confermando, ancora una volta, quanto dichiarato dal Presidente della Scuderia Roberto Selva durante la conferenza stampa di presentazione della gara. “Una manifestazione che è piaciuta l’anno scorso e che abbiamo voluto fortemente riconfermare” ha commentato Selva.



Un successo anche in termini di strutture ricettive, gli alberghi della Repubblica verranno utilizzati dai piloti, equipaggi, ufficiali di gara e fotografi che parteciperanno alla gara. Si prevede sul territorio un numero consistente di pubblico, che ne approfitterà per gustarsi le bellezze della Repubblica.



Con la chiusura delle iscrizioni, la Scuderia San Marino ha confermato di aver riempito con grandi numeri tutte le varie classi, dalla R5 alla Rally 4, per citarne una, fino alla presenza di 16 Rallystars a completare l’elenco.

Un Ronde Halloween che si prefigura combattuto e pieno di emozioni, manca dunque sempre meno al via della competizione che l’anno precedente fu vinta da Jader Vagnini e Marco Baldazzi, nelle moderne, e Mattia e Nicolò Brigliadori nelle storiche.



Nel weekend però non ci sarà solo spazio al rally, ma anche i piloti in pista e coi kart si renderanno protagonisti. Trasferta lusitana per Luciano e Donovan Privitelio ed Emanuel Colombini e Emanuele Zonzini, i quattro saranno impegnati prima al Lamborghini Super Trofeo Europa e tre giorni dopo, il 5 novembre, sempre a Portimao nel Lamborghini World Final.

Nei kart, Alessandro Pedini Amati e Lorenzo Leardini correranno la Winter Trophy a Cremona.

Infine, da segnalare la presenza della Scuderia sammarinese anche al 6° Rally Legends Luso-Bussaco in Spagna con la partecipazione di Paolo Diana.