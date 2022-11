Calcio Eccellenza. pari a reti inviolate per il Victor San Marino contro Masi Torello

Sport

Repubblica San Marino

| 16:39 - 02 Novembre 2022



Masi Torello Voghiera-Victor San Marino 0-0



Masi Torello Voghiera: Campi; Catozzo, Molossi, Valesani, Sarto; Quarella, De Angelis, Fregnani, Medi (9’ st Maneo); Vanzini (23’ st Marongiu), Cazzadore (9’ st F. Franceschini). Panchina: Battara, S. Franceschini, Vallesani, Benini, Vitali, Mangherini. All.: Biagini.



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi (35’ st Mantovani), De Queiroz, Monaco; Gramellini, Santoni, Sabba, Lazzari (1’ st Morelli), Mengucci; Malo, Dioh (8’ st Ambrosini). Panchina: Forti, Tosi, Manuelli, Mazzavillani, Tiraferri, Buda. All.: Cassani.



Arbitro: Prencipe di Tivoli.

Ammoniti: Lombardi, De Queiroz, Quarella.

Note: Ammonito al 35’ st l’allenatore del Masi Torello Voghiera, Biagini, per essere uscito dalla sua area tecnica.



Il Victor San Marino lotta tantissimo e crea diversi pericoli nella metà campo avversaria, ma non trova la via gol e strappa solo un punto in trasferta al Masi Torello Voghiera.

Al campo comunale “Benito Villani” di Masi Torello (Ferrara), infatti, finisce 0-0 la sfida valevole per la dodicesima giornata del Campionato di Eccellenza Emilia Romagna

I riflessi e le parate del portiere della formazione emiliana, Campi, negano la gioia del gol per due volte a Malo e una volta a Lombardi nel secondo tempo; primo pareggio in campionato, dunque, per il Victor San Marino dopo 10 vittorie e una sconfitta.



I sammarinesi, attualmente primi con 31 punti nel girone B nonostante il pareggio esterno odierno, giocheranno domenica 6 novembre alle ore 20.30 contro il Classe con il triplice scopo di regalare un successo ai loro tifosi presenti allo stadio di Acquaviva, non dare vita a una possibile crisi di risultati e continuare a inseguire il sogno serie D.