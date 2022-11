Incidenti stradali nel weekend: record di morti in Regione, anche tre bambini

Attualità

Emilia Romagna

| 16:29 - 02 Novembre 2022

Archivio.

L'ultimo fine settimana di ottobre, dal 28 al 30, ha fatto segnare 29 decessi sulle strade italiane: in 72 ore hanno perso la vita 14 automobilisti, 11 motociclisti, 2 pedoni, un ciclista e un conducente di motocarro. Nessun incidente mortale è avvenuto in autostrada, numerosi quelli sulle strade extraurbane principali (16). La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 17 vittime. Sono i dati forniti dall'Osservatorio Asaps, Associazione sostenitori Polstrada. Fra le 29 vittime, 12 avevano meno di 35 anni, tra cui tre bambini di 2, 10 e 12 anni, morti nel terribile incidente di Reggio Emilia. Sono 32 i bimbi che hanno perso la vita sulle strade nel 2022, mentre in tutto il 2021 furono 29. La vittima più anziana aveva 72 anni. La regione più colpita è stata l'Emilia-Romagna, con 7 morti, seguita da Lombardia (5), Puglia (3), Veneto, Sicilia, Sardegna, Toscana e Lazio (2); una sola vittima, invece, in Piemonte, Marche, Campania e Calabria.