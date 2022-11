Covid, la mappa comune per comune: calano ancora nuovi positivi e casi attivi

Attualità

Rimini

| 16:00 - 02 Novembre 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 24 - 31 ottobre 2022.



Calano ancora i contagi da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini: nella settimana dal 24 al 30 ottobre infatti i nuovi casi sono stati 889 (1151 sette giorni fa, - 262), i casi attivi scendono da 1404 a 1153 (-251). Casteldelci, Gemmano e Mondaino i tre comuni covid free (senza nuovi casi e senza casi attivi).



NUOVI CASI



Rimini 457

Riccione 87

Santarcangelo di Romagna 51

Cattolica 43

Misano 42

Bellaria Igea Marina 37

Coriano 30

Pennabilli 17

San Giovanni in Marignano 17

Morciano 15

Verucchio 15

Montescudo Monte Colombo 14

Novafeltria 13

Poggio Torriana 10

San Leo 9

Saludecio 7

Talamello 6

Montefiore Conca 5

San Clemente 5

Sant'Agata Feltria 4

Maiolo 2

Sassofeltrio 2

Montegridolfo 1



CASI ATTIVI





Rimini 569

Riccione 112

Santarcangelo di Romagna 73

Bellaria Igea Marina 54

Cattolica 52

Coriano 45

Misano 45

Pennabilli 26

San Giovanni in Marignano 25

Verucchio 22

Novafeltria 21

Montescudo Monte Colombo 20

Morciano 20

Poggio Torriana 13

Saludecio 11

Talamello 10

San Leo 9

Sant'Agata Feltria 7

San Clemente 5

Montefiore Conca 5

Montecopiolo 4

Maiolo 2

Sassofeltrio 2

Montegridolfo 1