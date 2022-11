Ponte ciclopedonale sul Marecchia, progetto fermo da oltre 10 anni

Attualità

Pietracuta di San Leo

| 15:46 - 02 Novembre 2022

Un tratto del fiume Marecchia.

Di Settimio Bernardi*



Leggiamo con grande favore che nello splendido e unico teatro di Sant’Agata Feltria il 5 novembre verrà presentato il video “Pellegrini sul Cammino di San Francesco in Valmarecchia” che vuole essere un suggerimento nell’ambito delle celebrazioni Francescane per un percorso alternativo di fede e spiritualità, per un turismo di qualità e responsabile all’insegna dell’accoglienza e della promozione del territorio sia dal punto di vista spirituale, artistico e naturalistico: dal Monastero di Sant’Antonio da Padova di Pennabilli, al convento di Santa Croce a Verucchio, al Convento di Sant’Igne a San Leo, alla Cella Fausti di San Francesco a Sant’Agata Feltria. Peccato che nel documentario non si potranno vedere le immagini del collegamento tra e due sponde del Marecchia proprio davanti al Santuario di Saiano per il quale e solo in seguito all’interessamento della Comunità di San Francesco e Santa Scolastica, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha approvato un decreto (rep.557 del 20.12.2019) che con l’accordo operativo contenuto nella scheda di intervento n. 31 vale € 600.000,00 per l’attraversamento del Marecchia, € 135.000,00 per la tutela e il recupero del Cipresso di San Francesco nel Convento di Verucchio e altri interventi sul territorio della Valle del Marecchia per un complessivo stanziamento di € 1.003.619,00. Tre anni che per un paese normale sono un tempo del tutto congruo per una realizzazione di questo tipo visto che si prevede un “ponte tibetano “ che oltre all’utilità presenta anche un valore aggiunto dal punto di vista turistico. Ma la Provincia di Rimini, che crediamo debba coordinare tutto l’iter del provvedimento, è come il ponte: la “provincia che non c’è “! O meglio, è stata molto presente, quando, dopo 20 anni di richieste partite in seguito alla benemerita azione di ripristino e di rivalutazione del Santuario di Saiano, che era in totale abbandono e degrado, dal parte del maestro Tonino Guerra (si pensi al portale in bronzo di Pomodoro), ha saputo ignorare due petizioni popolari presentate dalla nostra associazione (3.000 firme la prima e 5.000 la seconda); quando ha saputo far sparire un progetto già approvato e finanziato per € 208.890,00 che prevedeva un attraversamento mediante guado sommergibile (G.R. n. 1886 del 06.12.2010); quando nel 2019 ha volutamente dimenticato di inserire nel progetto di finanziamento di numerosi interventi intesi a valorizzare e favorire l’attività cicloturistica, proprio il provvedimento più importante. Tutto questo ignorando la necessità di collegare il percorso che corre sulla sponda di destra del Marecchia con quello che invece è sulla sponda sinistra e che si fronteggiano (e finiscono) davanti a Saiano senza congiungersi perché manca l’attraversamento sul Marecchia. Un colpevole ritardo che si può tranquillamente far risalire al disinteresse della Provincia di Rimini per un territorio che nel 2009 (legge 03.agosto.2009 n. 117 ) l’ha fatta vera e grande con un apporto di territorio di oltre 350 kmq, con l’aggiunta del territorio del comune di Montecopiolo (legge 28 maggio 2021, n. 84) su 863 kmq totali, definendo un diverso e migliore rapporto tra territorio e popolazione, con in dote gratuita un patrimonio ambientale, storico e artistico che ha pochi uguali in Italia.



*Presidente dell'associazione Terre dei Malatesta e dei Montefeltro



