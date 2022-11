Volley B, PromoPharma ospita il Mantova capoclassifica

Sport

Rimini

| 15:44 - 02 Novembre 2022

La PromoPharma San Marino vuole muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive ma l’avversario che si presenterà sabato prossimo sul parquet del Pala Casadei di Serravalle non è dei più malleabili. Anzi. Il Gabbiano Mantova di coach Simone Serafini è in testa alla classifica e punta dichiaratamente alla vittoria del campionato e al salto di categoria. Ad arbitrare saranno i signori Alessio Lambertini (1° arbitro) e Fabio Pasquali (2°).

“Non c’è molto da dire su Mantova – conferma coach Stefano Mascetti. - I loro giocatori sono tutti forti e la squadra è stata costruita per vincere. Contro un avversario del genere noi dobbiamo giocare una partita che ci aiuti a crescere. Cioè fare la nostra partita lavorando sui nostri limiti e sui possibili difetti degli avversari. In questo primo scorcio di campionato abbiamo sempre dovuto cambiare formazione per infortuni o assenze di altro tipo e questo si è rivelato un problema per una squadra come la nostra, destinata a lottare per la salvezza. Anche sabato dovremo fare a meno della banda Lorenzo Benvenuti e potrebbe essere in forse la presenza dell’opposto Matteo Zonzini”.



Classifica. Gabbiano Mantova 12, Querzoli Forlì 11, Planet Group Spezzanese 9, Volley Montichiari 8, Kema Remedello 8, Sab Group Rubicone 7, Ama San Martino in Rio 7, Arredopark Villafranca 7, Kioene Padova 6, Kerakoll Sassuolo 4, PromoPharma 3, Viadana Volley 1, Pietro Pezzi Ravenna 1, Pluvitec Legnago 0.



Prossima partita. PromoPharma – Gabbiano Mantova. Sabato 5 novembre ore 18.30 a Serravalle.



Serie D femminile. Dopo il primo punto conquistato contro Faenza capoclassifica, la Titan Services San Marino affronterà la trasferta di Longiano nell’anticipo di venerdì sera della quinta giornata di campionato.

“Il Longiano è una squadra che mi aspetto sia davanti a molte altre a fine campionato perché ha esperienza e centimetri. – Spiega coach Wilson Renzi. - Sono curioso di vedere come reagirà la mia squadra dopo aver fatto il primo punto sabato scorso contro Faenza. Abbiamo bisogno di trovare costanza in tutti i fondamentali, anche in attacco e dobbiamo cercare di mettere in difficoltà le nostre avversarie in ricezione. Come dico spesso, dobbiamo trovare il nostro ritmo. Ancora una volta non avremo a disposizione le schiacciatrici Veronica Renzi e Anna Rossi mentre la palleggiatrice Elisa Bernardi partirà ancora dalla panchina perché non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia”.



Classifica. Fenix Faenza 10, Fulgur Bagnacavallo 10, Portuali Ravenna 9, Unica Volley 9, Junior Coriano 8, Idea Volley Santarcangelo 7, Longiano Volley 6, Figurella Rimini 6, Viserba Volley 6, Stella Rimini 3, Titan Services 1, Teodora Ravenna 0, Forlì 0.







Prossima partita. Longiano Volley - Titan Services San Marino. Venerdì 4 novembre alle ore 21.15 a Longiano.