Calcio D, il Ravenna esonera mister Serpini. Angelini e Gadda tra i candidati

| 15:34 - 02 Novembre 2022

Cristian Serpini (Foto Ravenna Calcio).

Il Ravenna ha sollevato Cristian Serpini dall’incarico di allenatore della prima squadra. Con mister Serpini è stato esonerato anche il vice allenatore Mirko Alberto Magistro.



Il Ravenna FC intende ringraziare i tecnici per la serietà, l’impegno e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi ed al contempo augura loro le migliori fortune personali e sportive.



In attesa della nomina del nuovo tecnico l’allenamento di oggi pomeriggio sarà guidato dall’allenatore della Juniores Andrea Camanzi.



Il Presidente Alessandro Brunelli commenta: "Non è mai semplice prendere la decisione di sollevare un professionista dal proprio incarico ed anche in questo caso, dopo un’attenta ed approfondita analisi condivisa a livello societario, abbiamo deciso con grande rammarico di esonerare Cristian Serpini dall’incarico di allenatore del Ravenna FC.



Una decisione difficile, maturata in seguito alle ultime prestazioni della squadra che non sono state all’altezza della qualità della rosa allestita in estate e sulla quale la società continua a riporre aspettative superiori a quanto fin qui dimostrato.



La scelta di cambiare guida tecnica in questo momento deriva dalla volontà di dare una sferzata alla squadra, nell’ottica di ottenere quel cambio di marcia ormai da troppo tempo auspicato.



Desidero personalmente ringraziare Cristian Serpini per la professionalità e per le doti umane dimostrate in questi mesi alla guida della nostra squadra e gli faccio un caloroso in bocca al lupo per il proseguo della carriera.



Presenteremo nei prossimi giorni il nuovo allenatore, al momento lo staff farà riferimento ad Andrea Camanzi per la preparazione della gara contro il Corticella".



Secondo i boatos di mercato, la società giallorossa potrebbe non andare troppo lontano per la scelta del sostituto: tra i candidati l'ex tecnico di Cesena e Forlì Beppe Angelini che in serie D ha vinto tre campionati e centrato con i Galletti un ottimo quinti posto, e Massimo Gadda ex giocatore e già allenatore del club.