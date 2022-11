Rave Party, Indino dice sì al decreto: 'Ma si intervenga su tutte le feste abusive'

Attualità

Rimini

| 15:16 - 02 Novembre 2022

Gianni Indino, presidente Silb Emilia Romagna.



"Non voglio entrare nell'acceso dibattito politico scatenatosi all'indomani del decreto che sancisce il reato di rave party, ma è doveroso un mio commento da imprenditore. Il settore che rappresento chiedeva a gran voce da tempo che si adottassero provvedimenti nei confronti di persone senza scrupoli che organizzano sulla pelle dei ragazzi incontri clandestini, dove musica, ballo, alcol e droga la fanno da padrone, senza tener conto minimamente dell'igiene, la salute e la sicurezza dei giovani". Lo scrive su Facebook Gianni, presidente del Silb Emilia-Romagna, l'associazione italiana imprese di intrattenimento da Ballo e di spettacolo.



Per Indino "i rave party sono solo la punta dell'iceberg, infatti in Italia sono migliaia le feste organizzate in luoghi che non hanno le condizioni igienico sanitarie, di sicurezza, di controllo in grado di assicurare ai ragazzi la tranquillità necessaria, il rispetto delle regole, ora mi aspetto che il provvedimento venga declinato su tutto il territorio nazionale per restituire dignità al nostro lavoro. Le leggi ci sono, vanno fatte rispettare visto il lassismo degli ultimi anni, ben venga questo decreto. Che sia da correggere posso essere d'accordo ma la struttura, l'anima del provvedimento, deve restare inalterata".