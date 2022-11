Riccione, 'scherzo di Halloween': quartieri al buio senza illuminazione pubblica

Attualità

Riccione

| 14:35 - 02 Novembre 2022

A causa di alcuni guasti, nei giorni scorsi a Riccione si sono verificati casi di mancato funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica. L’amministrazione comunale, a seguito di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, ha chiesto conto del mancato funzionamento a City green light, gestore del servizio. E’ emerso che in diverse zone della città si sono verificati dei guasti di entità modesta e che in breve tempo gli impianti sono stati ripristinati.

In particolare, nel giorno 31 ottobre, lunedì scorso, l’illuminazione pubblica era venuta a mancare nel tratto di viale Ceccarini compreso tra la ferrovia e Corso Fratelli Cervi. A seguito della segnalazione, avvenuta alle 17,54, i tecnici hanno provveduto a riparare il guasto la sera stessa: alle 23,13 l’impianto è tornato in piena funzione.



Un altro guasto è stato segnalato nelle vie Enna, Sicilia e zone limitrofe. In questo caso, spiega City green light: “Sono stati effettuati i sopralluoghi, è stato ri-armato l’interruttore generale e sono state eseguite le relative prove di funzionamento”. Anche in queste zone “l’impianto è stato ripristinato in serata”.