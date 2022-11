Rimini, cambia il regolamento sull'installazione delle antenne di telefonia mobile

Attualità

| 13:39 - 02 Novembre 2022

A Rimini, entro fine 2022, è in arrivo il nuovo regolamento comunale per l'installazione delle antenne di telefonia mobile. L'amministrazione comunale anticipa una rilevante novità: i gestori dei servizi di telefonia mobile e le power company avranno l'obbligo di presentare una programmazione annuale rispetto ai progetti per l'installazione di nuove antenne e per la riconversione di vecchi impianti, con l’individuazione delle aree interessate. C'è anche una data limite: il 30 settembre di ogni anno.



Le linee guida del nuovo regolamento, che disciplina anche il monitoraggio dell'esposizione dei campi elettromagnetici, saranno sottoposte all’esame e al voto del consiglio comunale entro dicembre e saranno discusse in un incontro pubblico convocato per mercoledì 9 novembre, alle ore 18, alla Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini.



"Un'occasione - spiega l'assessore Anna Montini - per iniziare un nuovo percorso partecipativo con la città su un tema di sempre maggior rilevanza, su una materia complessa, che richiede la ricerca del punto di equilibrio tra diverse esigenze tutte parimenti prioritarie e cioè la necessità di far accedere alle tecnologie digitali e quindi ai servizi ad esse connessi, la garanzia della tutela della salute pubblica e la salvaguardia del contesto urbano".



Il percorso è alle batutte conclusive: i tecnici del comune di Rimini si sono avvalsi del supporto della Polab, ditta specializzata nel settore delle telecomunicazioni, "che ha contribuito a fornire un quadro accurato dello stato di fatto e alla predisposizione delle direttive inserite nel nuovo regolamento”, evidenzia Montini.



Tornando alla più rilevante modifica che l'amministrazione comunale intende introdurre nel regolamento, "si tratta del ripristino di una prescrizione presente in passato – spiega l’assessore Montini - che consentirà di avere una programmazione definita e non in evoluzione per i mesi successivi, avendo anche il tempo necessario per valutarne la localizzazione, apportare correttivi e coinvolgere e informare i cittadini maggiormente interessati".



Nel nuovo regolamento sarà inserita anche la programmazione del 2023, con le proposte di installazioni pervenute al Comune entro il 30 ottobre scorso.