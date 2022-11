Parte la rassegna 'Donne coraggio!' a Rimini incontro con Cristina Oddone

Eventi

Rimini

| 12:32 - 02 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Donne coraggio! Il cartellone di eventi in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, partirà con il primo appuntamento di venerdì 4 Novembre, alle 17.30 alla Sala degli Arazzi del Museo della Città di Rimini, a cura dell’Associazione “DireUomo”.



Si parlerà di “Alleanze di genere. Dal sessismo ordinario alla violenza nelle relazioni d'intimità”, con Cristina Oddone, sociologa dell’Università di Strasburgo. Per l’occasione saranno presenti Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. e la Vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini.



Bookshop a cura di Libreria Riminese. Ingresso libero







"Donne coraggio!". Un mese di iniziative, incontri, dibattiti, conferenze e spettacoli per riflettere come comunità in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.