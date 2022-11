Rimini, all'ex Cinema Astoria parte il festival della cultura sportiva

Eventi

Rimini

| 12:26 - 02 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Festival della cultura sportiva al via. Negli spazi rigenerati dell'ex cinema Astoria prende il via venerdì 4 novembre, dalle ore 19, la tre giorni dedicata allo sport con due appuntamenti molto attesi.







Dalle 19 alle 20, Demetrio Albertini (presidente settore tecnico Figc), Umberto Calcagno (presidente Associazione Italiana Calciatori), e Renzo Ulivieri (presidente Associazione Italiana Allenatori) parleranno di "Vivai nazionali, cultura sportiva e ricerca del talento".





Alle 21 Federico Buffa (avvocato, telecronista e giornalista sportivo) parlerà delle differenze tra i modelli sportivi italiani ed americani.



"Perché nel sistema scolastico italiano lo sport viene da sempre considerato una materia secondaria? Perché le ore di educazione fisica sono evitate da sempre più studenti e studentesse ai licei? E perché sono a prescindere così poche? Prendendo come riferimento le infrastrutture, gli investimenti, la ricerca e l'innovazione costante presente nel panorama sportivo scolastico americano - dove lo sport ha da sempre un ruolo primario non solo a livello universitario - cercheremo di spiegare insieme a Federico Buffa quali sono i limiti e i pregi del nostro sistema, e cosa andrebbe riformato".