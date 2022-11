Riccione, grande partecipazione al campionato Uisp di pattinaggio

Sport

Riccione

| 12:11 - 02 Novembre 2022

Lucrezia Morri sul podio.

Grande successo per il lungo weekend riccionese su ruote con il Campionato Italiano Uisp organizzato dal Roller Riccione, sezione inline del Pattinaggio Riccione.

Lucrezia Morri campionessa assoluta circuito nazionale Uisp 2021/2022, riccionese, classe 2007, un'atleta "all around" testa di serie in ben quattro discipline: classic, battle, slide e roller cross.

Roller Riccione al 1° posto nella classifica a squadre sull'intero circuito Uisp 2021/2022. In generale un medagliere ricco di soddisfazioni e sorrisi.

L'atmosfera quasi estiva ha reso particolarmente piacevole il soggiorno in città alle squadre ospiti e ha consentito addirittura premiazioni all'esterno del pattinodromo

con atleti entusiasti e baciati dal sole. L'accoglienza riccionese, ormai nota nell'ambiente del pattinaggio, si è rivelata ancora una volta vincente e molto apprezzata dalle squadre ospiti.

Il lungo weekend si è concluso con Halloween su Ruote, lunedì sera a pista giardini, con una festa a tema e decine di bambini e ragazzi mascherati sui pattini con animazione, dj set e premi alle maschere più originali.

Il ricco medagliere degli atleti riccionesi



Preagonisti



Sirio Adorni - 2' posto Speed Slalom, 3' posto Roller Cross

Angelica Alessandrelli - 1' posto Roller Cross

Mia Corazzi - 2 posto Roller Cross

Carolina Martis - 1 posto Speed Slalom, 3 posto Roller Cross,

Carlotta Martis - 1 posto Roller Cross, 3 posto Speed Slalom

Manuel Paci - 2 posto Roller Cross

Vittoria Roio - 5 posto Roller Cross



Agonisti



Agata Antonelli - 1' posto Classic, 2' posto Battle, 3' posto Speed Slalom,

Gioia Bilik - 1' posto Slide, 3' posto Classic

Federica Cutugno - 3' posto Roller Cross, 2' posto Slide, 4' posto Classic

Arianna Fiorani - 5' posto Roller Cross

Federica Fiorani - 2' posto Roller Cross, 5' posto Classic

Federico Mainolfi - 2' posto Classic, 2' posto Battle, 5' posto Speed Slalom, 4' posto Roller Cross

Cecilia Medda - 5' posto Speed Slalom, 6' posto slide, 7' posto Classic, 8' posto Battle

Lucrezia Morri - 1' posto Roller Cross, 2' posto Classic, 3' posto Battle, 2' posto Slide

Nicole Perrone - 1' posto Roller Cross, 3' posto Speed Slalom, 1' posto Classic, 1' posto Slide

Gioia Terenzi - 2' posto Roller Cross

Giulia Ugolini - 3' posto Slide, 6' posto Classic, 6' posto Speed Slalom, 7' posto Battle.