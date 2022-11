San Francesco in Valmarecchia, un video racconta i luoghi del pellegrinaggio

Attualità

Sant'Igne.

Sabato 5 novembre a Sant'Agata Feltria sarà presentato il video "Pellegrini sul Cammino di San Francesco in Valmarecchia” . Dalle 16.30 il Teatro Mariani ospiterà la presentazione. Verde&antico è un progetto co-finanziato dal GAL Valli Marecchia e Conca per la promozione del Brand “Salute Viaggiatore” del territorio delle Valli Marecchia e Conca ed ha già realizzato altri video di promozione del territorio:

- Valmarecchia in Montefeltro, realizzato in co produzione RAI trasmesso in versione integrale lo scorso 11 maggio all’interno della trasmissione GEO;

- La Strada dei Borghi e dei Vini, realizzato nella Rocca di Montefiore Conca e nelle vigne del Corianese.



Il terzo video “Pellegrini sul Cammino di San Francesco in Valmarecchia” vuole essere un suggerimento nell’ambito delle celebrazioni Francescane per un percorso alternativo di fede e spiritualità, per un turismo di qualità e responsabile all’insegna dell’accoglienza e della promozione del territorio sia dal punto di vista spirituale, artistico e naturalistico: dal Monastero di Sant’Antonio da Padova di Pennabilli, al convento di Santa Croce a Verucchio, al Convento di Sant’Igne a San Leo, alla Cella Fausti di San Francesco a Sant’Agata Feltria.