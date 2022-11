Riccione, ventenne ‘fresco’ di scuola guida già senza punti sulla patente al volante di un’Audi

Cronaca

Riccione

| 11:56 - 02 Novembre 2022

Neopatentato e già senza più punti sulla patente di guida, fermato al volante di un’Audi A4 con targa bulgara e documenti di immatricolazione non regolari. Un 20enne è stato beccato in via Circonvallazione, dalla Polizia Locale di Riccione nel weekend appena trascorso. Il giovane dovrà rifare tutti gli esami per ottenere nuovamente la patente. La macchina è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Il Corpo intercomunale di Polizia Locale di Riccione, Misano e Coriano nel weekend di Ognissanti ha controllato oltre 150 auto e ritirato quattro patenti.

Un italiano alla guida di una Skoda Octavia non si è fermato all’alt. Inseguito e raggiunto in via Caprera è stato sottoposto all’etilometro che ha evidenziato un valore di alcool più del doppio del consentito.

Anche in via Abruzzi un altro conducente, di nazionalità marocchina, non si è fermato all’alt della Polizia Locale. Anche lui è risultato positivo all’etilometro. Inoltre la sua patente, ottenuta in Marocco, non era valida per guidare in Italia essendo passato più di un anno dalla residenza dell’uomo nel nostro paese. Entrambi i documenti sono stati ritirati.