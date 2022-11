Rimini in oltre 4000 cartoline dalla fine dell'800 agli anni '60

Attualità

Rimini

| 11:36 - 02 Novembre 2022

Alcune delle cartoline raccolte.

Torna in Gambalunga l’appuntamento del giovedì pomeriggio con “Voci dai fondi. La Biblioteca raccontata”, rassegna dedicata alla presentazione di studi e ricerche su esemplari e documenti conservati nelle collezioni della Biblioteca Gambalunga. Una occasione per far conoscere il prezioso patrimonio storico-bibliografico della biblioteca e al tempo stesso valorizzare le attività di studio dei ricercatori, in quello scambio fecondo tra patrimonio e ricerca che rinnova valore alla nostra eredità culturale.

L’appuntamento di giovedì 3 novembre alle ore 17 in Cineteca vedrà la presentazione del libro fotografico dedicato alla collezione Mauri, una raccolta di oltre quattromila cartoline e fotografie dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta del ‘900 che raccontano di Rimini e del suo farsi capitale balneare e città moderna. Il volume, edito dalla Biblioteca alla fine del 2021 con i tipi dell’editore Pazzini, presenta una selezione di oltre duecento immagini, precedute dai contributi di Oriana Maroni, Franco La Cecla, Giampaolo Proni, Paolo Domenico Malvinni e Roberta Cristofori. Nella loro duplice veste di fonti visive e testuali, infatti, questi “cartoncini viaggianti” offrono materiale di studio a diverse discipline, dalla storia all’antropologia culturale, dalla semiotica alla storia del collezionismo grafico. Sono fragili reperti, che possono permettere però di scavare nella personalità della città, esplorare i suoi racconti, la sua scala di valori. E con essa leggere l’identità di un Paese che entra nella modernità del Novecento. Ne parleranno, commentando le immagini, Oriana Maroni studiosa di storia contemporanea e Giampaolo Proni semiologo dell’Università di Bologna, insieme Nadia Bizzocchi, a lungo curatrice delle collezioni fotografiche della Gambalunga.

Il libro è in vendita presso la Biblioteca.