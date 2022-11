Rimini, caduta fatale in bicicletta, quattro indagati

Attualità

02 Novembre 2022

Il gradone dove è caduto l'anziano in bicicletta.



Come riporta Il Resto del Carlino, sono quattro gli indagati, fra i quali alcuni dipendenti del Comune di Rimini, per la morte di Attilio Gambetti, 78enne pensionato residente a Reggio Emilia, caduto in bicicletta mentre attraversava piazza Malatesta appena riqualificata. I fatti risalgono al 28 settembre 2021. L'ipotesi di reato è l'omicidio colposo: gli inquirenti pongono la loro attenzione sulla sicurezza dell'area, all'epoca dei fatti il cantiere non era stato ancora chiuso e i lavori erano in corso. Secondo le ipotesi dell'accusa, in particolare, uno scalino non segnalato adeguatamente è stato responsabile dell'incidente. Gambetti non si accorse dell'ostacolo, mentre era in sella alla bicicletta, finendo per ribaltarsi e cadere con violenza a terra. L'allarme al 118 fu dato da una donna, che assistette alla scena.