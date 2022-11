Poggio Torriana, al Mulino Sapignoli 'Il silenzio delle parole'

Eventi

Proseguono gli appuntamenti al museo Sapignoli di Poggio Torriana. Domenica 6 novembre Rita Quinzio presenterà il libro illustrato "Il silenzio delle parole", pubblicato nella collana Beebook per Aurea Nox con illustrazioni di Maria Eugenia Ricciardulli. Un racconto per grandi e piccini alla scoperta dei segreti nelle parole. "Leggere rende leggeri" scrive l'autrice che trascinerà i partecipanti nel mondo di Miranda, la protagonista del racconto, attraverso una lettura animata e l'esposizione delle tavole originali presenti nel libro.

Laureata in Lingue e Civiltà a Napoli nell'Istituto Universitario Orientale e in Scienze della Formazione Primaria all'Università degli Studi di Urbino, Rita, che vive a Santarcangelo, è un'autrice sempre intenta nell'apprendere anche quando dedita all'insegnamento. Nel 2018 la sua prima pubblicazione "L'Eromaide le cinque gemme", alla quale fanno seguito due romanzi storici " Non lasciarmi la mano" e "Storia di Lucio Wu napolitano", una silloge poetica "Di... versi". Rita Quinzio ha scritto anche alcuni articoli per una Rivista specializzata in didattica e racconti pubblicati in due antologie.

Al termine dell'incontro una piccola degustazione, per far conoscere e valorizzare i prodotti tipici locali. Appuntamento quindi per domenica 6 novembre alle 15.15 nelle sale espositive del Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana.